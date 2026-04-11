esce di galera e minaccia la ex imposto il braccialetto

Un uomo, condannato a 15 mesi di reclusione per sequestro di persona, minacce e maltrattamenti contro l'ex moglie, è stato rilasciato e ha subito ricevuto il braccialetto elettronico. Tuttavia, dopo la scarcerazione, ha minacciato nuovamente la donna, ripetendo comportamenti già contestati durante il procedimento giudiziario.

Era stato condannato a 15 mesi di prigione per sequestro di persona, minacce e maltrattamenti nei confronti della ex moglie, ma quando è uscito dal carcere è ricaduto negli stessi comportamenti. Ora gli è stato vietato di avvicinarsi alla donna e ai figli e gli è stato imposto il braccialetto elettronico. Giovedì mattina i carabinieri di Bagnolo sono andati a notificare il provvedimento a un uomo di 63 anni perché, da quando è uscito dal carcere, a marzo, ha assunto comportamenti pericolosi nei confronti dei familiari. In particolare l’uomo ha chiesto e ottenuto di vedere i figli e, una volta a colloquio, a loro ha domandato dei soldi. Al rifiuto da parte dei figli, il 63enne li ha minacciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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