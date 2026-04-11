Eros Ramazzotti a Praga | il tour mondiale tra musica e affetto familiare

Eros Ramazzotti ha tenuto un concerto a Praga, nella 02 Arena, davanti a un pubblico numeroso. L'artista ha portato in scena il suo tour mondiale, che coinvolge diverse tappe in diverse città. La serata ha visto la partecipazione di molti fan, che hanno assistito all'esibizione del cantautore italiano. La performance si è svolta senza problemi e ha coinvolto il pubblico presente.

Il tour mondiale di Eros Ramazzotti ha vissuto una tappa carica di intensità emotiva nella capitale ceca, dove il cantante si è esibito alla 02 Arena davanti a un pubblico numeroso. L’evento ha la partecipazione speciale della famiglia del musicista, con la figlia Aurora e il nipotino Cesare presenti tra il pubblico per sostenere l’artista durante questa fase cruciale della sua carriera internazionale. Un legame profondo tra la musica e le radici familiari. La serata trascende la semplice esibizione musicale per diventare un momento di condivisione privata, nonostante la vastità del palcoscenico europeo. Aurora, che ha condiviso immagini e filmati della serata, è stata vista abbracciata al piccolo Cesare, che ha recentemente festeggiato il terzo compleanno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eros Ramazzotti a Praga: il tour mondiale tra musica e affetto familiare Eros Ramazzotti, via al tour mondiale da Mantova: “Stare sul palco è fondamentale”Mantova – Debutta questa sera tra le gradinate del PalaUnical di Mantova quel Una Storia Importante World Tour che rimette Eros Ramazzotti al centro... Leggi anche: I fan speciali di Eros Ramazzotti: al concerto di Praga anche il nipotino Cesare e la figlia Aurora. Un live ad alta emozione