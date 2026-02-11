Eros Ramazzotti torna a salire sul palco con il suo tour mondiale. Questa sera debutta al PalaUnical di Mantova, dove si esibirà davanti ai fan italiani prima di partire per 27 paesi diversi. Ramazzotti dice che stare sul palco è fondamentale per lui e ha preparato uno show speciale per questa occasione.

Mantova – Debutta questa sera tra le gradinate del PalaUnical di Mantova quel Una Storia Importante World Tour che rimette Eros Ramazzotti al centro della propria musica con 56 concerti in 27 paesi. Dal palasport di via Melchiorre Gioia, infatti, il ragazzo nato ai bordi di periferia avvia un cammino destinato a portarlo in otto mesi e mezzo al Vibra São Paulo di San Paolo del Brasile traversando Europa, Nord e Sud America. Dall’Accor Arena di Parigi all’Estadio Nacional de Costa Rica di San José, dal Palau San Jordi di Barcellona al Coca Cola Coliseum di Toronto, senza tralasciare l’Italia degli stadi (Udine, Napoli, Roma, Messina, Bari, Torino) a cominciare da quel “Meazza”, dove transita il 9 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eros Ramazzotti, via al tour mondiale da Mantova: “Stare sul palco è fondamentale”

Approfondimenti su Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno visitato la Nasa di Houston, Texas, in un tour privato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Eros Ramazzotti canta alla festa di compleanno di Aurora

Ultime notizie su Eros Ramazzotti

Argomenti discussi: Eros Ramazzotti - Una Historia Importante World Tour - 11 febbraio; Eros Ramazzotti mercoledì in concerto a Mantova: sold out la data zero al PalaUnical; Se Sanremo è Sanremo. Un tributo al Festival; Tiziano Ferro sarà ospite della prima serata di Sanremo 2026 (e non è l’unico nuovo ospite annunciato).

Eros Ramazzotti compie 61 anni, i teneri auguri di Aurora al papà: «Il mio papotti oggi festeggia 16 anni»Oggi 28 ottobre Eros Ramazzotti spegne 61 candeline. Il cantautore festeggia la ricorrenza da single - dopo l'addio all'ex fidanzata Dalila Gelsomino - ma non da solo. Già, perché a celebrarlo ci sono ... ilgazzettino.it

Eros Ramazzotti spegne 61 candeline, gli auguri ironici di Aurora al papà: «Il mio papotti oggi compie 16 anni»Oggi 28 ottobre Eros Ramazzotti spegne 61 candeline. Il cantautore festeggia la ricorrenza da single - dopo l'addio all'ex fidanzata Dalila Gelsomino - ma non da solo. Già, perché a celebrarlo ci sono ... corriereadriatico.it

Dopo le polemiche sulla terza serata e il forfait del comico, il direttore artistico rilancia con una star internazionale. E mentre Eros Ramazzotti torna dove tutto è cominciato, il Festival prende una piega sempre più glamour - facebook.com facebook

Eros Ramazzotti ospite nella terza serata di #Sanremo2026. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com