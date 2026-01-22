25enne arrestato per molestie sessuali a Ravenna | palpeggiava donne in biblioteca in stazione e nei parchi

A Ravenna, un uomo di 25 anni senegalese è stato arrestato per sette episodi di molestie sessuali, avvenuti tra dicembre e gennaio. Le vittime includevano donne in luoghi pubblici come biblioteche, stazioni e parchi. L'operazione si inserisce negli sforzi delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il rispetto nei luoghi pubblici.

Un 25enne senegalese è stato arrestato per molestie sessuali a Ravenna. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio del 21 gennaio 2026 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica, per una serie di episodi avvenuti tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio in diversi luoghi della città. L’uomo è stato rintracciato nei pressi dei Giardini Speyer e associato alla Casa Circondariale. Le indagini sono state avviate per prevenire la reiterazione del reato e rispondere all’allarme sociale generato dagli episodi. Le indagini e l’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

