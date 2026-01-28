Le chat tra Blake Lively e Taylor Swift sono finite sui giornali. Le due star si sono scambiate messaggi in cui parlano di Justin Baldoni, accusato dalla prima di molestie sessuali sul set del film

È finito sui giornali il contenuto delle chat tra Blake Lively e Taylor Swift su Justin Baldoni, l’attore e regista denunciato dalla collega per molestie sessuali sul set del film It Ends With Us. La cantante è stata chiamata in causa da entrambi in quanto persona informata dei fatti, anche se la sua partecipazione al film è stata marginale, con la canzone My Tears Ricochet, utilizzata per il trailer e la colonna sonora. “It ends with us”: esce al cinema il film dal libro di Colleen Hoover X Leggi anche › Justin Baldoni, come si “Diventa un uomo vero” Blake Lively: il segreto delle chat con Taylor Swift. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e la cantante si sono scambiate numerosi messaggi su Justin Baldoni, accusato dalla prima di molestie sessuali. Ecco cosa si sono dette

Sono stati resi pubblici i messaggi tra Blake Lively e Taylor Swift, riguardanti Justin Baldoni e altri protagonisti di Hollywood.

Blake Lively ha pubblicato alcuni messaggi di testo e email nel corso di una battaglia legale contro Justin Baldoni.

Blake Lively & Colleen Hoover's EXPLOSIVE FIGHT w/ Justin Baldoni Over Sequel FINALLY Exposed

