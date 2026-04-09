Omicidio madre tiktoker ergastolo per la vicina anche in appello

A Napoli, la Corte d'appello ha confermato l'ergastolo per una donna di 48 anni condannata in prima istanza per l'omicidio della madre, avvenuto in un appartamento della città. La vicenda risale a circa due anni fa e la condanna riguarda anche la vicina coinvolta nel caso. La decisione è stata comunicata dopo il processo di secondo grado, che ha confermato la sentenza di primo grado.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ergastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l’assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il ‘re dei panini’, notissimo in città, brutalmente uccisa dalla vicina nella sua abitazione, nel quartiere Pianura, il 18 aprile 2023. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise d’appello (terza sezione), il primo grado risale al 28 gennaio 2025. Tra i primi ad accorrere in casa, il figlio Donato, food influencer diventato star di tiktok con la sua attività ‘Con mollica o senza’, una salumeria nel cuore della città, a Pignasecca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appello Ucciso a bastonate dal patrigno, la madre evita l'ergastolo in appelloSconto di pena in appello per Valentina Casa, ritenuta colpevole, sotto il profilo omissivo, dell'omicidio del figlio Giuseppe Dorice e del tentato... Omicidio Franka Ludwig, il piano diabolico del compagno: nel mirino anche badante e vicina di casa. La frase choc alla madre: «Dammi una mano, a 80 anni non vai in carcere»Dietro la morte di Franka Ludwig, uccisa la scorsa estate nel Fiorentino e vittima di un piano criminale orchestrato dal compagno Emiliano Milza... Omicidio madre di Donato De Caprio, ergastolo per la vicina anche in appello Temi più discussi: Omicidio Pappalardo a Messina, il figlio in aula: Chiedo scusa a Dio e alla Corte. Il pm chiede l’ergastolo; Il piccolo Giuseppe, ucciso a bastonate dal patrigno: trent'anni alla madre; Cardito, il piccolo Giuseppe ucciso a bastonate: 30 anni alla madre in appello, confermato ergastolo al patrigno. Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini' ... ansa.it Donato De Caprio 'Con Mollica o senza', ergastolo confermato per Stefania Russolillo, la killer di mamma Rosa: «Omicidio pianificato»Un omicidio pianificato, non un gesto d’impulso. La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Stefania Russolillo, accusata di aver ucciso la vicina ... leggo.it Telespazio Messina. . MESSINA: CHIESTO L’ERGASTOLO PER GIOSUÈ FOGLIANI OMICIDIO CATERINA PAPPALARDO: CHIESTO L’ERGASTOLO PER GIOSUÈ, CHE UCCISE LA MADRE A COLTELLATE NEL GENNAIO 2025. PER IL PUBBLICO MINIS - facebook.com facebook Giosuè Fogliani, 27 anni, è imputato per l’omicidio della madre Caterina Pappalardo, uccisa il 14 gennaio 2025 x.com