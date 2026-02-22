Brutta caduta durante un' escursione a Civate 55enne soccorso d' urgenza

Un uomo di 55 anni è caduto mentre faceva un'escursione a Civate, causando un intervento di soccorso urgente. La caduta si è verificata in un’area difficile da raggiungere, e i soccorritori del 118 e del Soccorso alpino Cnsas sono arrivati subito sul posto. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire. I soccorritori continuano a monitorare la situazione.

Incidente montano sulle alture di Civate. I soccorsi del 118 e i tecnici del Soccorso alpino Cnsas sono dovuti intervenire con urgenza nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, per prestare aiuto a un uomo di 55 anni caduto rovinosamente in una zona impervia. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice rosso alle ore 9.30. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, l'auto medica e il Soccorso alpino, delegazione Triangolo Lariano. Allertati inoltre i vigili del fuoco e i carabinieri di Lecco.