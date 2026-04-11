Enzo Iacchetti e Antonella Civale portano in scena Buongiorno Ministro!

Martedì 14 aprile 2026, il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà lo spettacolo teatrale

MESAGNE - La stagione teatrale mesagnese prosegue con “Buongiorno, Ministro!”, in scena martedì 14 aprile 2026, presso il Teatro Comunale. Lo spettacolo con Enzo Iacchetti e Antonella Civale è un viaggio all'insegna della comicità e del ritmo serrato. Di Jordi Galcerán, con la regia di Ferdinando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

«Buongiorno, Ministro!», la commedia con Enzo IacchettiArezzo, 22 marzo 2026 – Prosegue la stagione del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra...

Enzo Iacchetti al teatro Masaccio con “Buongiorno, Ministro!”Arezzo, 13 marzo 2026 – Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro...

Temi più discussi: Buongiorno, Ministro!, spettacolo teatrale con Enzo Iacchetti e Antonella Civale a Potenza; Recanati, Enzo Iacchetti in visita alla Stamperia Venieri del Liceo Leopardi; Lo spettacolo 'Buongiorno, Ministro!' in scena a Conversano 29 aprile 2026; Messina: Enzo Iacchetti guest star della Festa del medico.

Enzo Iacchetti, chi è l’ex moglie Roberta e perché si è lasciato con Maddalena Corvaglia/ Ha una fidanzata?Enzo Iacchetti, chi sono l'ex moglie Roberta e l'ex compagna Maddalena Corvaglia: vita privata del conduttore televisivo, ha una fidanzata o è single? Enzo Iacchetti, chi sono l’ex moglie Roberta e ... ilsussidiario.net

Enzo Iacchetti, chi è il figlio Martino / Una malattia in adolescenza, ora la nascita della piccola PenelopeMartino Iacchetti nasce nel 1986 ed è il figlio di Ezio e Roberta, unico figlio del noto conduttore. Su di lui riguardo la sua adolescenza sappiamo qualcosa grazie al padre che in qualche occasione ne ... ilsussidiario.net

Appuntamento il prossimo 21 aprile con Enzo Iacchetti per un debutto italiano tra ironia e vertigine - facebook.com facebook

Il video ironico di Enzo Iacchetti che finge di piangere per i risultati del Referendum sulla giustizia, con la vittoria del 'no', prendendo in giro Italo Bocchino. Iacchetti finge di piangere disperato per la clamorosa "figura di m...a" di Bocchino che sia in tv che sui so x.com