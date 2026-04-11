Enzo Iacchetti e Antonella Civale portano in scena Buongiorno Ministro!

Da brindisireport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 aprile 2026, il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà lo spettacolo teatrale

MESAGNE - La stagione teatrale mesagnese prosegue con “Buongiorno, Ministro!”, in scena martedì 14 aprile 2026, presso il Teatro Comunale. Lo spettacolo con Enzo Iacchetti e Antonella Civale è un viaggio all'insegna della comicità e del ritmo serrato. Di Jordi Galcerán, con la regia di Ferdinando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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