Entrano dalla finestra e trovano i contanti | colpo da 18 mila euro nell’abitazione di un commerciante

Nella serata di ieri, alcuni individui sono riusciti a entrare nell’abitazione di un commerciante di circa trent’anni a Raffadali, forzando una finestra. I ladri hanno asportato circa 18 mila euro in contanti, che erano conservati all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso e le indagini sono in corso.

Furto a Raffadali, dove alcuni malviventi sono riusciti a introdursi nell’abitazione di un commerciante trentenne e a portare via 18 mila euro in contanti. Il colpo è stato messo a segno in una casa che si trova poco distante dalla strada statale 118. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Pisa, morì cadendo dalla finestra dell’ospedale: «Non fu suicidio». Maxi risarcimento di 675 mila euro alla famigliaNon fu un suicidio, quello della psichiatra di 33 anni che cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero nel 2015. Rubano carte Pokemon a un commerciante: messo a segno un colpo da 45mila euroUna settimana fa è stato messo a segno un colpo da 45mila euro: alcuni ladri hanno rubato carte Pokemon a un commerciante a Novegro (Milano). Temi più discussi: Entrano dalla finestra e trovano i contanti: colpo da 18 mila euro nell’abitazione di un commerciante; Pomigliano, anziana cade e non si rialza: i vigili entrano dalla finestra e la soccorrono; Anziana di 85 anni salvata a Pomigliano dai vigili che entrano dalla finestra; Artemis II, gli astronauti entrano nella sfera di influenza della Luna. Anziana cade e non si rialza, soccorsa dai vigili urbani che entrano dalla finestraCaduta in casa dopo essersi sentita male, una 85enne di Pomigliano d'Arco (Napoli), è stata messa in salvo dalla polizia municipale entrata nell'appartamento sfondando i vetri di una finestra. (ANSA) ... ansa.it Pomigliano, anziana cade e non si rialza: i vigili entrano dalla finestra e la soccorronoCaduta in casa dopo essersi sentita male, una 85enne di Pomigliano d'Arco, è stata messa in salvo dalla polizia municipale entrata nell'appartamento sfondando i vetri di ... ilmattino.it Due cambi: escono Malen e Celik, entrano Vaz e Angelino #RomaPisa 3-0 x.com Le eccellenze DOP e IGP entrano nella ristorazione quotidiana con “Origini Edition”, il progetto che punta a rendere il Made in Italy sempre più accessibile. A Roma abbiamo seguito il lancio dell’iniziativa, promossa da Autogrill insieme a Fondazione QUA - facebook.com facebook