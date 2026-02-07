Rubano carte Pokemon a un commerciante | messo a segno un colpo da 45mila euro

Novegro (Milano) - La scorsa settimana, alcuni ladri hanno svaligiato un negozio di carte Pokémon a Novegro, portando via merce per circa 45 mila euro. I malviventi sono entrati nel negozio e hanno rubato centinaia di carte rare e preziose. Il commerciante si è accorto del colpo solo al suo ritorno e ora sta collaborando con le forze dell’ordine per trovare i responsabili. La rapina ha lasciato senza parole chi ha assistito alla scena e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei negozi di questo genere.

