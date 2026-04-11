Nella frazione di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, si sono verificati nuovi furti di rame, questa volta ai danni delle canaline dell’oratorio locale. Le autorità segnalano che potrebbe trattarsi dello stesso autore dei precedenti furti, che avrebbe aumentato la frequenza dei suoi colpi. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi recenti.

Torrevecchia Pia (Pavia), 11 aprile 2026 - Se il ladro, come pare, è sempre lo stesso, ha intensificato la frequenza dei colpi. Solo due notti dopo l'ultimo furto di rame ne è stato infatti messo a segno un altro, dalle modalità del tutto simili ai tre precedenti, anche se in zone diverse della provincia. All' oratorio di Torrevecchia Pia sono stati rubati circa 10 metri di canaline di rame, ancora una volta portando via solo le parti più basse di tre pluviali. Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 10 aprile, e quando è stato scoperto è stato denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ennesimo furto di rame nel Pavese: rubate le canaline dell’oratorio di Torrevecchia Pia

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