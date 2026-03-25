Sono iniziate le riprese della quinta stagione di Bridgerton, che si concentrerà sulla storia di Francesca e Michaela. La produzione prevede otto episodi e la serie sarà disponibile su Netflix. La stagione seguirà la famiglia Stirling, mantenendo il consueto numero di episodi annunciato.

Bridgerton 5: iniziate le riprese sulla storia di Francesca e Michaela. Confermati gli 8 episodi su Netflix per la nuova stagione dedicata ai Stirling. L'universo di Bridgerton torna a far sognare i fan con l'annuncio ufficiale dell'apertura del set per il quinto capitolo della saga. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno confermato che i nuovi episodi sono attualmente in lavorazione, rilasciando un breve ma intenso video promozionale che suggerisce l'arrivo di una stagione dove "l'amore torna a sbocciare". Il fulcro narrativo di questa tornata di episodi sarà Francesca Stirling (interpretata da Hannah Dodd), la giovane e riservata contessa di Kilmartin, la cui evoluzione personale promette di rompere gli schemi visti finora nell'alta società londinese. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bridgerton: al via le riprese della quinta stagione dedicata a Francesca

Articoli correlati

Leggi anche: Mayor of Kingstown: al via le riprese della quinta e ultima stagione con Jeremy Renner

Bridgerton 5, la nuova stagione della Serie TV di Netflix sarà su Francesca e Michaela StirlingNetflix annuncia la quinta stagione di Bridgerton, acclamata serie tv dell’universo di Shondaland.

BRIDGERTON Season 5 Release Date, Trailer | CAST Details Revealed!!

Contenuti utili per approfondire Bridgerton al via le riprese della...

Temi più discussi: Bridgerton 5, Netflix mostra le prime immagini: Francesca e Michaela, le protagoniste, vivranno la prima storia d'amore queer della saga; Bridgerton 5 sarà incentrata su Francesca e Michaela; Bridgerton, svolta clamorosa sul futuro: una star della serie stuzzica i fan con un’idea che può cambiare tutto; Bridgerton stagione 5 su Netflix, Francesca e Michaela protagoniste.

Bridgerton 5, via alle riprese: Francesca e Michaela protagoniste di una storia queerNetflix e Shondaland hanno ufficialmente avviato la produzione della quinta stagione di Bridgerton, la serie sulla Londra della Reggenza, attesa prossimamente. Le protagoniste saranno Francesca Bridge ... it.blastingnews.com

Bridgerton 5, Netflix mostra le prime immagini: Francesca e Michaela, le protagoniste, vivranno la prima storia d'amore queer della sagaUn mese dopo la fine della quarta stagione, sono state annunciate le riprese di Bridgerton 5 su Netflix: protagonista sarà la prima storia d'amore queer della saga ... vogue.it

Il teaser della quinta stagione di Bridgerton - facebook.com facebook

Masali Baduza e Hannah Dodd fotografate per la quinta stagione di Bridgerton. x.com