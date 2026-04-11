Embolizzazione del fibroma uterino all’Aou SAndrea di Roma approccio innovativo

Una nuova tecnica mini-invasiva viene utilizzata in un ospedale di Roma per trattare i fibromi uterini. La procedura consente di mantenere l’integrità fisica della donna, con una degenza di soli due giorni e un recupero rapido. L’intervento rappresenta un’alternativa meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali, offrendo una soluzione efficace per le pazienti affette da questa condizione.

(Adnkronos) – Una tecnica mini-invasiva capace di preservare l’integrità fisica della donna con una degenza ospedaliera di due giorni e rapido recupero. Ecco i punti identificativi dell'embolizzazione del fibroma uterino (Ufe), una procedura di radiologia interventistica valida alternativa alla chirurgia tradizionale utilizzata all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma con numeri che confermano la validità dell’approccio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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