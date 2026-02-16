lamenta dolori acuti ha un fibroma uterino di quasi 2 chili la complessa operazione per rimuoverlo

Una donna di Perugia si è rivolta all’ospedale lamentando dolori intensi causati da un fibroma uterino di quasi 2 chili. I medici hanno deciso di intervenire con un’operazione complessa per rimuoverlo, utilizzando tecnologie all’avanguardia. La paziente ha riferito di aver sofferto per diversi mesi, ma solo ora ha trovato sollievo grazie alla nuova procedura.

Perugia, 16 febbraio 2026 - La scienza e la robotica fanno passi da gigante anche in ambito sanitario. Lo dimostra l'intervento concluso con successo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Saverio Arena, dell'Ospedale di Perugia, dove l'equipe medica ha rimosso con successo un mioma uterino di dimensioni eccezionali, circa due chili, da una paziente di 41 anni, grazie all'uso di un robot. Tutto è cominciato con un forte dolore. La giovane donna si era rivolta ai sanitari a causa di un dolore acuto insorto di recente. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di una massa addominale di origine uterina dalle dimensioni massime di 26x16 centimetri, con un peso complessivo di 1,9 chilogrammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

