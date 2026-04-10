Gemellaggio con Tel Aviv il Pd chiede di nuovo lo stop E Fiano minaccia l' addio Poi ci ripensa | Ma è una ferita

Il Partito Democratico di Milano ha ribadito la richiesta di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, suscitando reazioni tra i membri del partito. In una fase di dibattito interno, un esponente dem ha minacciato di lasciare il partito, ma successivamente ha ritrattato le sue parole, definendo la questione come una ferita. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni e nuove prese di posizione all’interno del partito.

Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito. Un lungo post su Facebook pieno di amarezza per le scelte dei dem e il rimpianto per i tempi in cui "si organizzavano incontri con la sinistra israeliana e quella palestinese e addirittura viaggi in Israele e Palestina per capire, per conoscere, per studiare (parola ormai desueta) e per farsi protagonisti del dialogo ". Il lungo sfogo su Facebook. "Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Vedo che appoggiano questa richiesta portata in Aula in Consiglio Comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni anche Pierfrancesco Majorino e ovviamente il segretario metropolitano Capelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addio. Poi ci ripensa: "Ma è una ferita" Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addioIl Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito. Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare” Temi più discussi: Milano romperà con Tel Aviv: verso la sospensione del gemellaggio dopo l'attacco in Libano; Gemellaggio con Tel Aviv, pressing sul sindaco: il Pd spinge per lo stop e la maggioranza si divide; Gemellaggio con Tel Aviv, Sala in crisi; Consiglio comunale, polemiche su Remigration e Tel Aviv. Gemellaggio con Tel Aviv, Fiano ad un passo dall’uscita dal Pd: Così impossibile restareSi accende il dibattito interno al Pd milanese sulla proposta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Critica anche Lia Quartapelle: Decisione controproducente ... affaritaliani.it Fiano verso addio il Pd: Difficile restare dopo lo stop al gemellaggio Milano-Tel AvivL’ex parlamentare dem critica la decisione del Partito Democratico milanese e annuncia un possibile addio al partito con un lungo post sui social L’ex parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fia ... liberoreporter.it «Voi - scrive l'ex parlamentare rivolgendosi alla direzione del Pd di Milano - interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra da sempre. È un’idea geniale, di alta politica, utilissima alla pace». - facebook.com facebook Il Pd di Milano vuole abbandonare Tel Aviv, Fiano abbandona lui. Da tempo un clima di estremizzazione ideologica, che poco ha a che vedere con il metodo democratico, pervade la sinistra milanese. Di @maurizio_crippa x.com