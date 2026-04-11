Emanuele Fiano contro stop al gemellaggio con Tel Aviv | ‘Ferita profonda’

Emanuele Fiano ha espresso forte disappunto per la decisione del partito di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv, definendola una ferita profonda. L'ex parlamentare ha criticato l'idea di semplificare il conflitto, ritenendo che questa scelta rappresenti un errore politico. La questione ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del panorama politico, con alcune voci che difendono la decisione e altre che la condannano.

L'ex parlamentare critica la decisione presa dal partito, sottolineando che ridurre il conflitto a questioni semplicistiche rappresenta un errore politico L’intervistarilasciata daEmanuele Fianoala Repubblicaevidenzia unafratturacrescente all’interno delPartito DemocraticodiMilano, emersa con forza dopo lacontroversa proposta di sospendere il gemellaggiotra Milano eTel Aviv. Per l’ex parlamentare, questa decisione rappresenta qualcosa di più profondo di una scelta politica: è una “ferita profonda” cherischia di ampliarsisenza un confronto serio e costruttivo. Fiano non si limita a contestare il merito della scelta, mainsiste soprattutto sul metodo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Emanuele Fiano contro stop al gemellaggio con Tel Aviv: ‘Ferita profonda’ Emanuele Fiano: “Non ho lasciato il Pd ma la scelta sul gemellaggio con Tel Aviv è una ferita”"Io non ho lasciato oggi il Partito Democratico, come alcuni organi di informazione radiotelevisiva hanno annunciato, ma ho invece dichiarato che la... Emanuele Fiano vicino all’addio al Pd: ‘Folle cancellare gemellaggio con Tel Aviv’Lo sfogo del segretario di Sinistra per Israele arriva dopo il voto espresso dalla direzione metropolitana del Partito Democratico a Milano Emanuele...