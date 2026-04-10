Emanuele Fiano vicino all’addio al Pd | ‘Folle cancellare gemellaggio con Tel Aviv’

Emanuele Fiano si sta avvicinando alla decisione di lasciare il Partito Democratico, criticando la scelta di cancellare il gemellaggio con Tel Aviv. Questa presa di posizione arriva dopo che la direzione metropolitana del partito a Milano ha espresso un voto che ha suscitato reazioni. Fiano, segretario di Sinistra per Israele, ha definito questa decisione come una follia. La questione riguarda il rapporto tra il partito e le relazioni con Israele.

Lo sfogo del segretario di Sinistra per Israele arriva dopo il voto espresso dalla direzione metropolitana del Partito Democratico a Milano Emanuele Fiano, figura storica delPartito Democraticofin dalla sua fondazione, si trova ormaiin aperta polemicacon la linea adottata dal suo partito. L’ex deputato dem eattuale segretario di Sinistra per Israele, che nel2022era statosconfitto dalla meloniana Isabella Rautiin un collegio uninominale a Milano, ha manifestato il suodisappuntoattraverso un lungopost su Facebook. Come appreso dalCorriere della Sera, Fiano critica duramente ladecisione del PD milanesedi votare, in direzione metropolitana, per lacancellazione del gemellaggio con Tel Aviv, proposta dalla capogruppo dem a Palazzo Marino,Beatrice Uguccioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Emanuele Fiano vicino all’addio al Pd: ‘Folle cancellare gemellaggio con Tel Aviv’ Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addioIl Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito. Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare” Temi più discussi: Libertà di stampa e democrazia, testimoni di ieri e di oggi; Venezia, Calenda contestato all’università con il gesto della P38. Gli organizzatori: intimidazioni; Forza nuova: Verini-Fiano (Pd), 'interrogazione a Lamorgese su fenomeni eversivi'. Emanuele Fiano vicino alla rottura col Pd: Difficile se non impossibile rimanere in un Partito cosìAlla base della rottura la decisione dei Dem milanesi di chiedere al consiglio comunale di interrompere il gemellaggio con Tel-Aviv ... milanotoday.it Alcuni attivisti pro Palestina hanno interrotto un intervento di Emanuele FianoLunedì pomeriggio un gruppo di attivisti e attiviste a sostegno della Palestina ha impedito all’ex deputato del PD Emanuele Fiano di intervenire all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Fiano è ... ilpost.it “Un luogo non è mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati.” Antonio Tabucchi Valli di Comacchio - Emilia Romagna Photo IG: Emanuele Fiano - facebook.com facebook