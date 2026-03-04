Elodie il bacio in discoteca con la ballerina Franceska Nuredini È nato un amore?

Durante una serata in discoteca, la cantante italiana e la ballerina Franceska Nuredini sono state avvistate insieme, mostrando una forte complicità e vicinanza. Le due sono apparse molto affiatate, scambiandosi sguardi e gesti che hanno attirato l’attenzione dei presenti. In particolare, la cantante e la ballerina si sono scambiate un bacio che ha lasciato sospettare un legame più stretto tra loro.

La storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini sembra proseguire a gonfie vele. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e avvistamenti di coppia, le immagini del primo bacio tra la popstar e la giovane ballerina, scattato durante una serata in discoteca, sono subito rimbalzate sui social, da TikTok a Instagram, mentre le dirette interessate non hanno ancora confermato né smentito la relazione. I fan della 35enne ne sono certi: archiviata la lunga relazione con Andrea Iannone, iniziata nel 2022, Elodie ha ritrovato la felicità tra le braccia di Frankesca, 23 anni, una delle figure di punta del corpo di ballo che ha seguito Elodie nel suo ultimo tour.