In un video diventato virale, si vede Elodie e Franceska Nuredini scambiarsi un bacio in una discoteca. Le due erano state avvistate insieme durante una vacanza e mentre facevano shopping. Le immagini stanno facendo molto parlare sui social, suscitando curiosità sul loro rapporto. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti e fan.

Sul web impazza un video che vede la cantante e la ballerina in atteggiamenti affettuosi. Le immagini del bacio dopo le vacanze insieme e le voci sempre più insistenti di una relazione ormai avviata Dopo gli avvistamenti insieme in vacanza e per le vie dello shopping, arrivano le immagini di un bacio tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. La clip è virale sui social e sembra essere stata ‘rubata’ in una discoteca, che avrebbe fatto da cornice ad atteggiamenti affettuosi tra le due. Nella clip si vede la cantante prendere il viso di Franceska tra le mani e baciarla, e sui social la fanbase di Elodie applaude quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una nuova relazione per l’artista romana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elodie e Franceska Nuredini, il bacio in discoteca è virale: è nato un amore?

Elodie, il bacio in discoteca con la ballerina Franceska Nuredini. È nato un amore?La storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini sembra proseguire a gonfie vele.

Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca: non ci sono dubbi si tratti ormai di una coppiaElodie Di Patrizi e Franceska Nuredini sono state fotografate mentre si baciano in discoteca.

Elodie e Franceska: insieme anche in discoteca

Una raccolta di contenuti su Franceska Nuredini.

Temi più discussi: Elodie e Franceska, come si è evoluto il loro rapporto: dalle prime foto al bacio; Elodie e Franceska Nuredini sempre più inseparabili: da San Valentino alle cene con amici; Elodie, lite furiosa con Andrea Iannone in auto. Poi arriva Franceska Nuredini: Dalle urla a baci e abbracci; Elodie, le immagini del primo bacio con la ballerina Franceska Nuredini.

Elodie e Franceska Nuredini, il bacio in discoteca è virale: è nato un amore?Dopo gli avvistamenti in vacanza, ora un video mostra un bacio tra la cantante e la ballerina. La storia con Iannone è finita? ilfattoquotidiano.it

Elodie e Franceska Nuredini pizzicate in discoteca: le due ballano vicine e poi c’è il bacio, guardaElodie e Franceska Nuredini pizzicate in discoteca a Milano: le due ballano vicine e poi c’è il bacio a fior di labbra, guarda ... gossip.it

Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca, il video diventa virale: la coppia sembra non nascondersi (più) Leggi qui facebook

Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca, il video diventa virale: la coppia sembra non nascondersi (più) x.com