Elisoccorso nuovi fondi per il decollo Può partire l’atteso punto di emergenza

A Sarzana, l’elicottero di emergenza potrebbe presto essere operativo grazie a nuovi fondi destinati all’elicottero di soccorso. Dopo diversi ritardi e negoziati, sembra che siano stati superati gli ostacoli principali e che i lavori possano riprendere. La ripresa dei finanziamenti apre la strada a una possibile attivazione dell’area di decollo, che consentirebbe interventi più rapidi in situazioni di emergenza.

Sarzana, 11 aprile 2026 – Le tempistiche hanno avuto non pochi slittamenti nel corso degli anni ma dopo i rallentamenti e i nuovi accordi la rampa di lancio sembra essere spianata. Il finanziamento di 682mila euro che Regione Liguria ha ricavato dal Fondo strategico sono un passaggio fondamentale per la realizzazione della base per l’attività di emergenza sanitaria di elisoccorso Hems (Helicopter Emergency Medical Service), all’interno dell’ aeroporto militare di Sarzana. Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica predisposto da parte di Ire l’arrivo delle risorse dal Fondo strategico garantisce il finanziamento per la costruzione della base. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elisoccorso, nuovi fondi per il decollo. Può partire l’atteso punto di emergenza Incidente aereo in fase di decollo: maxi esercitazione di emergenza in programma all'aeroporto d’AbruzzoL'esercitazione è in programma dal tardo pomeriggio di martedì 17 marzo, come fa sapere la Saga. "Istruzione e formazione il punto da cui partire"Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia con vista sul traguardo, vicepresidente del quartiere Borello eletto tra le fila di Fratelli d’Italia:... Temi più discussi: Elisoccorso, nuovi fondi per il decollo. Può partire l’atteso punto di emergenza; Elisoccorso a Sarzana, arrivano i fondi per la base: ma è scontro sui tempi; Paroldo, operativa la nuova pista per l’elisoccorso: potrà atterrare h24 [VIDEO]; Melissa non ce l'ha fatta, è morta a 12 anni dopo l'incidente: raccolta fondi per il funerale. Elisoccorso, nuovi fondi per il decollo. Può partire l’atteso punto di emergenzaDopo l’ok del progetto di fattibilità l’ulteriore contributo regionale garantirà la copertura della base nell’aeroporto militare di Sarzana ... lanazione.it Elisoccorso a Sarzana, arrivano i fondi per la base: ma è scontro sui tempiElisoccorso a Sarzana, arrivano i fondi per la base: ma è scontro sui tempi ... msn.com Capri, escursionista ferita salvata con l'elisoccorso - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook “Con l’avvio della fase 3, l’elisoccorso del #Fvg raggiunge di fatto la piena operatività tecnica e consente di effettuare salvataggi h24 anche nelle aree più impervie”. Così oggi a Pasian di Prato l’assessore @Riccardi_FVG tinyurl.com/3xc2dw8c x.com