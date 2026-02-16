istruzione e formazione il punto da cui partire

Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia, ha deciso di impegnarsi in politica perché da quando era bambino ha sempre voluto cambiare le cose nel suo quartiere. La sua passione nasce da un desiderio di migliorare le condizioni delle strade e delle scuole di Borello, dove vive con la famiglia. Di recente, è stato eletto vicepresidente del quartiere tra le fila di Fratelli d’Italia, un passo importante nella sua carriera. La sua determinazione si vede anche nel modo in cui si dedica alle attività scolastiche, cercando sempre di coinvolgere gli altri giovani.

Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia con vista sul traguardo, vicepresidente del quartiere Borello eletto tra le fila di Fratelli d’Italia: come è nata la sua passione per la politica? "Mi accompagna fin dall’età preadolescenziale. Sono sempre stato appassionato di storia, ambito al quale ho dedicato molti studi e proprio per questo ho maturato crescente interesse alla vita pubblica. Li ritengo aspetti complementari, così come l’ambito filosofico, nel quale sto per diventare dottore. Mi spinge la ricerca di ciò che è vero, giusto, sano". Valori alti. "Ho molti dubbi e poche certezze. Per questo cerco risposte nello studio, nella competenza e nell’approfondimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

