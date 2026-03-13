Incidente aereo in fase di decollo | maxi esercitazione di emergenza in programma all' aeroporto d’Abruzzo

Martedì 17 marzo all’aeroporto d’Abruzzo si terrà una maxi esercitazione di emergenza che durerà circa tre ore, a partire dalle 17:30. La Saga ha comunicato che durante l’evento gli operatori aeroportuali e gli enti di Stato eseguiranno una simulazione di incidente aereo in fase di decollo. L’obiettivo è testare le procedure di risposta alle emergenze in un contesto controllato.

L'esercitazione è in programma dal tardo pomeriggio di martedì 17 marzo, come fa sapere la Saga. Le raccomandazioni ai cittadini La simulazione vedrà un aeromobile con a bordo 50 passeggeri (inclusi sei membri della crew tra piloti e assistenti di volo) coinvolto in un incidente, in fase di decollo. A quel punto scatterà tutta la macchina dei soccorsi, che vedrà gli operatori aeroportuali, Enac, Enav, polizia di frontiera, guardia di finanza, agenzie delle dogane, questura di Pescara, Life, 118 di Pescara, il distaccamento aeroportuale dei vigili del Fuoco, impegnati nella gestione dell’emergenza per evacuare l’aereo. Parteciperanno anche le associazioni di protezione civile e la Croce Rossa e saranno coinvolte 100 comparse tra passeggeri a bordo e familiari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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