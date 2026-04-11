Elisa Longo Borghini non sarà al via della Parigi-Roubaix 2026

Elisa Longo Borghini non parteciperà alla Parigi-Roubaix 2026. La ciclista italiana, attualmente in forza alla UAE Team ADQ, ha deciso di non prendere parte alla corsa, uno degli eventi più prestigiosi del calendario. La atleta aveva ottenuto il successo nel 2022 e avrebbe voluto ripetersi anche quest’anno, ma le circostanze l’hanno portata a rinunciare all’appuntamento.

Elisa Longo Borghini non prenderà parte alla Parigi-Roubaix 2026. La campionessa italiana, leader della UAE Team ADQ, è costretta a rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi della stagione, dove avrebbe puntato a ripetere il trionfo conquistato nel 2022. Alla base della decisione c’è il persistere di un problema alle vie respiratorie che non le ha ancora consentito di recuperare pienamente. Già nelle scorse settimane Longo Borghini aveva dovuto saltare diversi impegni importanti del calendario, e nonostante la partecipazione alle classiche del Nord — dove si era comunque messa in evidenza — le condizioni fisiche non sono migliorate a sufficienza per affrontare una gara esigente come la Roubaix. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Longo Borghini non sarà al via della Parigi-Roubaix 2026 Parigi-Roubaix femminile, Ferrand-Prevot insegue la doppietta. Longo Borghini per bissare il trionfo del 2022Nella giornata che in campo maschile potrebbe segnare una data storica le donne non vogliono certamente recitare un ruolo marginale. LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. Temi più discussi: Vollering vince il Fiandre femminile, 7^ Persico; Roubaix 2026, Elisa Longo Borghini non sarà al via; Longo Borghini sfida Vollering e Kopecky al Fiandre: la guida completa; LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Vollering! Persico migliore delle azzurre. Elisa Longo Borghini non sarà al via della Parigi-Roubaix 2026Elisa Longo Borghini non prenderà parte alla Parigi-Roubaix 2026. La campionessa italiana, leader della UAE Team ADQ, è costretta a rinunciare a uno degli ... oasport.it Giro delle Fiandre femminile, vince Voillering. 7^ Silvia Persico, 8^ Elisa Longo BorghiniLeggi su Sky Sport l'articolo Giro delle Fiandre femminile, vince Voillering. 7^ Silvia Persico, 8^ Elisa Longo Borghini ... sport.sky.it Elisa Longo Borghini non sarà al via della Parigi-Roubaix #eurosportciclismo x.com PER ELISA LONGO BORGHINI UN OTTAVO POSTO DI CUORE AL GIRO DELLE FIANDRE Una condizione ancora non al top, dopo il periodo di stop provocato da un attacco virale che le ha colpito le vie aeree e che l’ha costretta al forfait alla Milano Sanrem - facebook.com facebook