LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | Elisa Longo Borghini cerca la stoccata

Benvenuti alla diretta del Trofeo Binda 2026, la corsa femminile di ciclismo che si svolge questa mattina in Italia. La gara è iniziata con le atlete che si sono già fatte notare lungo il percorso, tra cui Elisa Longo Borghini che cerca di prendere l’iniziativa. La situazione attuale vede le concorrenti impegnate in un tentativo di fuga o di attacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 152.7 chilometri con pochissima pianura da affrontare per le protagoniste del grande ciclismo internazionale femminile. L’incognita maltempo renderà ancor più arduo il compito delle atlete, con lo spettacolo assicurato lungo il percorso che collegherà Luino a Cittiglio. Assente Elisa Balsamo (Lidl-Trek), che non potrà continuare ad alimentare la tradizione fatta di successi e grandi piazzamenti nella kermesse dedicata alla leggenda di Cittiglio. Occasionissima per Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), con la Lidl-Trek che si affiderà a Shirin Van Anrooji. 🔗 Leggi su Oasport.it

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