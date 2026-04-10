Nella classica Parigi-Roubaix femminile, Ferrand-Prevot cerca di ottenere la sua seconda vittoria consecutiva, mentre Longo Borghini punta a bissare il successo del 2022. La corsa si svolge nello stesso giorno della versione maschile, che potrebbe segnare una svolta storica, ma le atlete non intendono rimanere in secondo piano. La competizione si svolge su un percorso che include tratti di pavé e strade sterrate.

Nella giornata che in campo maschile potrebbe segnare una data storica le donne non vogliono certamente recitare un ruolo marginale. Si corre domenica 12 Aprile la Parigi-Roubaix femminile. La francese Pauline Ferrand-Prevot insegue la doppietta dopo il trionfo dello scorso anno, mentre Elisa Longo-Borghini vuole bissare il trionfo ottenuto nel 2022. La corsa in linea, giunta alla sesta edizione, prende il via da Denain alle 14:45 e si conclude a Roubaix dopo aver percorso 143,1 chilometri. Lo scorso anno la francese Pauline Ferrand-Prevot del Team Visma Lease a Bike si è imposta con 58” su Letizia Borghesi e 1’01” sulla connazionale Lorena Wiebes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile, Ferrand-Prevot insegue la doppietta. Longo Borghini per bissare il trionfo del 2022

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 40 chilometri all’arrivo: Longo Borghini nel gruppo di testa, staccate Vollering e Ferrand PrevotCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.

Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: Chabbey e W?odarczyk guidano dopo le Tolfe, insegue Longo Borghini

Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Parigi-Roubaix Femmes 2026, la guida.

Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvScopri percorso, favoriti e dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: Poga?ar riuscirà a spuntarla su Van der Poel? bikeitalia.it

Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l'Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Non ci sono salite, ma c'è il pavé, un ... oasport.it

Allarme alla Parigi-Roubaix: furti di pavé creano buchi potenzialmente pericolosi. Gli organizzatori (e i tifosi) mobilitati per proteggere la corsa e i corridori #ParisRoubaix #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1775761934 - facebook.com facebook

Parigi-Roubaix 2026 vede Lidl-Trek schierare una formazione “pesante”: Mads Pedersen e Jonathan Milan tra gli uomini, Elisa Longo Borghini in pista per le donne. Scopri i nomi e le strategie della squadra in vista della Monumento di aprile. x.com