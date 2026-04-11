Elia Del Grande è rimasto in carcere dopo la fuga avvenuta durante il permesso di lavoro come volontario in una mensa per poveri in Piemonte. La fuga è avvenuta nel giorno di Pasqua da una casa di lavoro situata ad Alba, nel Cuneese. Nel frattempo, è stata indagata un’amica che è andata a prenderlo nella regione del Piemonte dopo l’evasione. La vicenda si svolge tra i comuni di Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese.

Cadrezzate con Osmate (Varese), 11 aprile 2026 – Resta in carcere Elia Del Grande, fuggito da una casa di lavoro di Alba, nel Cuneese, nel giorno di Pasqua dopo aver ottenuto un permesso per lavorare come volontario in una mensa per poveri. La fuga e l’arresto. Così ha deciso il gip Marcello Buffa che lo ha interrogato ieri in carcere a Varese. Il 50enne, che nel 1998 uccise padre, madre e fratello nella casa di famiglia di Cadrezzate, nel Varesotto, e per questo ha scontato 26 anni e 4 mesi di carcere, era stato arrestato mercoledì scorso proprio in provincia di Varese, a Varano Borghi, dopo una fuga di quattro giorn i. Le accuse. L'accusa...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande resta in carcere, indagata l’amica che è andata a prenderlo in Piemonte dopo la fuga

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