Elezioni a Cervia il Pd schiera 16 candidati a sostegno di Boschetti

Nelle ultime ore è stata ufficializzata la lista dei 16 candidati del Partito Democratico per le elezioni comunali di Cervia, in sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. La presentazione avviene in vista del voto previsto nelle prossime settimane, con i nomi dei candidati già noti e inseriti nel programma di candidatura. La campagna elettorale si avvia quindi verso la fase finale con il focus sulla scelta degli elettori.

È stata presentata la lista dei candidati del Partito Democratico a supporto del candidato Mirko Boschetti sindaco per le prossime amministrative di Cervia. Le elezioni si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio prossimi e daranno una nuova amministrazione al Comune di Cervia.“La lista del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta FarabegoliCome già annunciato nelle settimane scorse, a Cervia il grande campo largo che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Mirko Boschetti,...