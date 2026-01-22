Per i beluga la promiscuità sessuale è una questione di sopravvivenza

Lo studio di una popolazione di beluga in Alaska evidenzia come la promiscuità sessuale sia fondamentale per la sopravvivenza di questa specie. Sia i maschi che le femmine cambiano frequentemente partner, una strategia che contribuisce a ridurre la consanguineità e a mantenere elevata la diversità genetica. Questi comportamenti sono cruciali per la salute e la stabilità della popolazione, evidenziando l'importanza di tali dinamiche nel contesto della conservazione.

Uno studio su una piccola popolazione isolata di beluga che vive in Alaska dimostra che sia i maschi che le femmine cambiano spesso partner, una strategia chiave per ridurre la consanguineità emantenere alta la diversità genetica.🔗 Leggi su Fanpage.it Ricerca, così una molecola di RNA regola la sopravvivenza di cellule tumoraliUna ricerca dell'Istituto di biologia e patologia molecolari del Cnr di Roma ha identificato un RNA non codificante (lncRNA) cruciale per la sopravvivenza delle cellule tumorali nel medulloblastoma di gruppo 3, la forma più aggressiva di tumore cerebrale pediatrico.

