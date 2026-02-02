Ungheria gli ultimi sondaggi certificano il crollo del consenso di Orban | per la prima volta in testa c’è il partito d’opposizione

A Budapest il quadro politico cambia volto. I sondaggi più recenti mostrano per la prima volta il partito d’opposizione davanti a Orban, che da tempo tiene il governo con durezza nei rapporti con l’Europa e con Mosca. La fiducia nell’attuale premier sembra in calo, mentre la gente si avvicina alla proposta dei rivali. La situazione si fa più incerta e il clima politico si scalda.

Tra infiniti e reiterati bracci di ferro con l’Ue e continui apprezzamenti a Vladimir Putin, a Budapest l’aria sembra davvero cambiata. Non di colpo, certo, ma qualcosa inizia a scricchiolare e così, dopo quindici anni di dominio quasi ininterrotto, Viktor Orban si ritrova davanti allo scenario che temeva e che pubblicamente minimizza. I sondaggi che lo hanno sempre incoronato come figura centrale dell’Ungheria, oggi, non gli sorridono più. Tisza avanti, Fidesz di Orban costretto a rincorrere. Secondo una rilevazione del Publicus Institute, ripresa da Reuters e pubblicata dal quotidiano Nepszava, il partito di opposizione Tisza mantiene un vantaggio di otto punti su Fidesz in vista delle elezioni parlamentari del 12 aprile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

