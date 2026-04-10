Elezioni Ungheria | l’europeista Magyar potrebbe sconfiggere Orban Il dubbio sugli indecisi e le interferenze esterne?

Alle prossime elezioni in Ungheria, il candidato europeista Péter Magyar, 45 anni, si presenta come possibile sfidante di Viktor Orban, al potere da 16 anni. L'esito del voto potrebbe portare a un cambiamento politico nel paese, che attualmente si caratterizza per un modello di democrazia definito “illiberale” e per rapporti più stretti con Mosca rispetto alla Commissione europea. Resta da vedere quale peso avranno gli indecisi e le influenze esterne sul risultato finale.

Si chiama Péter Magyar, ha 45 anni e tutto lascia ritenere che possa diventare il nuovo premier ungherese, chiudendo ben 16 anni di dominio del sovranista Viktor Orban, in quella che è diventata una “democrazia illiberale” più vicina a Mosca che alla Ue. I sondaggi danno in forte vantaggio Magyar, il suo partito Tisza (Rispetto e Libertà) è al 41%, circa sei punti sul Fidesz di Orban al 35%). Ma il dato da non sottovalutare è l’ampia area di indecisi (tra il 20 e il 25%) che potrebbe riservare sorprese. La lotta tra filo russi ed europeisti è quanto mai dura e ci si aspettano colpi di coda del 62enne leader magiaro che, secondo Peter Magyar, “sta trasformando il Paese in una dipendenza di Putin”. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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