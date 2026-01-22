Elezioni di primavera trattative e retroscena dei candidati a sindaco nei 9 comuni Agrigentini al voto

A primavera, nove comuni dell’Agrigentino torneranno alle urne per le elezioni amministrative. In sette casi, il voto arriva dopo il rinvio dovuto alla pandemia, mentre gli altri due sono stati anticipati a causa di sfiducia e commissariamenti. In questo articolo, si analizzano le trattative e i retroscena dei candidati a sindaco, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle sfide politiche in vista delle elezioni.

Sono in tutto 9 i comuni chiamati alle urne nell'Agrigentino in primavera. Sette andranno al voto un anno dopo la scadenza naturale per il rinvio legato al Covid, altri due comuni, invece, ci andranno qualche anno prima per effetto della sfiducia ai sindaci e dei conseguenti commissariamenti.

