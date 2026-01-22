Elezioni di primavera trattative e retroscena dei candidati a sindaco nei 9 comuni Agrigentini al voto

Da agrigentonotizie.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A primavera, nove comuni dell’Agrigentino torneranno alle urne per le elezioni amministrative. In sette casi, il voto arriva dopo il rinvio dovuto alla pandemia, mentre gli altri due sono stati anticipati a causa di sfiducia e commissariamenti. In questo articolo, si analizzano le trattative e i retroscena dei candidati a sindaco, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle sfide politiche in vista delle elezioni.

Sono in tutto 9 i comuni chiamati alle urne nell’Agrigentino in primavera. Sette andranno al voto un anno dopo la scadenza naturale per il rinvio legato al Covid, altri due comuni, invece, ci andranno qualche anno prima per effetto della sfiducia ai sindaci e dei conseguenti commissariamenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

La caccia al voto degli scontenti e le trattative dei leader: ecco come Agrigento si avvicina alle elezioniA pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, Agrigento si segue il percorso di confronto e preparazione politica.

Leggi anche: Elezioni regionali in Veneto 2025, fac simile e i candidati: la guida facile al voto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Elezioni di primavera, trattative e retroscena dei candidati a sindaco nei 9 comuni Agrigentini al voto; Piunti e Marinangeli sono i nostri candidati; Ciclone Harry rallenta il consiglio comunale di Vittoria: bilancio al voto tra incontri segreti e la speranza del beach soccer; La Provincia torna al voto: alleanze, via alle trattative.

elezioni di primavera trattativeElezioni comunali a Fermo, Calcinaro appoggia Scarfini candidato sindacoOra è ufficiale: l'assessore regionale alla sanità ed ex sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, appoggerà Alberto Scarfini come candidato sindaco. (ANSA) ... msn.com

Elezioni nel mondo 2026: Trump 'anatra zoppa'? Orbàn perde il potere in Ungheria? La destra si gioca molto. Attenti a Israele, incognita UcrainaIl 2026 è un anno molto importante dal punto di vista elettorale nel mondo. In gioco equilibri politici internazionali, dall'America all'Europa e non solo. In Italia, a parte elezioni comunali in ... affaritaliani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.