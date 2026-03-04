Elezioni comunali Angiolini si ritira dalla corsa Melani Graverini | Sono a disposizione del centro destra

Durante le elezioni comunali, Giuseppe Angiolini ha annunciato il suo ritiro dalla corsa, mentre Piero Melani Graverini ha dichiarato di essere disponibile a collaborare con il centrodestra. I due protagonisti dell’ultima ora politica hanno spiegato le loro decisioni, con Angiolini che si è ritirato e Graverini che si è offerto di contribuire per unire le diverse anime del centrodestra.

Un ritiro e una messa a disposizione, “per riunire le varie anime del centro destra”. I due protagonisti dell'ultima ora politica sono Giuseppe Angiolini e Piero Melani Graverini. Una lunga lettera agli aretini e una breve dichiarazione. Così il manager e l'avvocato hanno chiarito le loro posizioni in merito al percorso politico che porterà alla definizione del candidato sindaco per la coalizione di centro destra nella corsa al rinnovo del governo aretino. Ma facciamo ordine. Partiamo da Angiolini. Soltanto lo scorso 21 febbraio, di nuovo attraverso una lettera rivolta agli aretini, aveva detto di essere pronto a scendere in campo per amore della città candidandosi alla poltrona di sindaco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

