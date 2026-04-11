Elezioni Amministrative di Reggio FdI definisce la squadra

Fratelli d’Italia ha annunciato la composizione della propria squadra per le prossime elezioni amministrative a Reggio. La lista è stata definita e include candidati di diversi quartieri, con un forte sostegno al candidato sindaco. La formazione politica ha comunicato ufficialmente la propria posizione e l’intenzione di presentare una lista compatta in vista del voto. La campagna elettorale è ora in fase di avvio con incontri e iniziative pubbliche.

Fratelli d’Italia accelera verso le Elezioni Amministrative di Reggio: squadra compatta e pieno sostegno a Cannizzaro. Nel percorso che conduce alle Elezioni Amministrative di Reggio, Fratelli d’Italia compie un nuovo passo decisivo. Il partito sta definendo una lista che vuole essere forte, credibile e profondamente radicata nel territorio. La riunione del coordinamento cittadino, svoltasi ieri alla presenza della coordinatrice regionale Wanda Ferro, dell’europarlamentare Denis Nesci, del coordinatore per le Comunali Giovanni Calabrese, del consigliere regionale Daniela Iiriti e della coordinatrice cittadina Ersilia Cedro, ha segnato un avanzamento concreto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Elezioni Amministrative di Reggio, FdI definisce la squadra Elezioni amministrative a Paduli: Fratelli d’Italia al lavoro su programma e squadraTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d’Italia in vista delle amministrative a Paduli. Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì pomeriggio non ha solo licenziato il nuovo decreto bollette con gli aiuti alle fasce più vulnerabili...