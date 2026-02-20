Veronica Pivetti ad Agrigento | Vedrete uno spettacolo che unisce uomini e donne E non è un fatto scontato

Veronica Pivetti ha annunciato a Agrigento che porterà in scena uno spettacolo potente e provocatorio. La causa è il suo desiderio di sfidare gli stereotipi di genere radicati nel tempo, attraverso una rappresentazione che unisce uomini e donne. Lo spettacolo, intitolato

Alla vigilia dell'evento al Palacongressi l'attrice racconta la provocazione di un testo che coniuga ironia, musica e una riflessione civile sul maschilismo ancora presente nella società Uno spettacolo, con Veronica Pivetti protagonista, che non lascia spazio a mezze misure. Il titolo è una provocazione che attraversa il Novecento e arriva fino ai giorni nostri: "L'inferiorità mentale della donna". Un'espressione che riprende fedelmente il trattato del neurologo Paul Julius Moebius pubblicato all'inizio del secolo scorso e che diventa oggi materia teatrale tra ironia, musica e memoria storica. Domani sera, sabato 21 febbraio, al Palacongressi nell'ambito della rassegna "Riflessi culturali", l'attrice porterà in scena un lavoro che alterna risate e commozione, grottesco e riflessione civile.