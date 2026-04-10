Elezioni a San Giovanni La Punta il Mpa si schiera con Mario Brancato

Alle prossime elezioni comunali a San Giovanni La Punta, il partito Mpa-Grande Sicilia ha annunciato il sostegno a Mario Brancato come candidato sindaco. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito, che ha scelto di puntare sulla figura di Brancato per rappresentare il centrodestra alle consultazioni amministrative. La candidatura di Brancato mira a coinvolgere tutte le forze del centrodestra in vista del voto.

“Mpa-Grande Sicilia ha individuato in Mario Brancato la figura capace di unire tutte le forze del centrodestra in vista delle prossime amministrative a San Giovanni La Punta”. Così in una nota il coordinamento del Mpa-Grande Sicilia. "Quella di Brancato è una candidatura che porta con sé. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Elezioni a San Giovanni La Punta, FdI schiera Santo Trovato come candidato sindacoFratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Santo Trovato alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative di San Giovanni La... San Giovanni la Punta, Brancato (Onda): Campo larghissimo contro il dissesto finanziario“San Giovanni La Punta si avvia verso una condizione di seria difficoltà finanziaria, con la procedura di dissesto pronta a essere votata in... Temi più discussi: Il campo largo trova la sintesi a San Giovanni Rotondo: Maria Fiore sarà la candidata sindaca; Elezioni a San Giovanni La Punta, FdI schiera Santo Trovato come candidato sindaco; A Castrovillari e San Giovanni in Fiore le elezioni rischiano di essere un flop: ecco perché · CosenzaChannel.it; San Giovanni Rotondo: il campo largo si spacca, sfida aperta fino al ballottaggio. Elezioni a San Giovanni La Punta, il Mpa si schiera con Mario BrancatoMpa-Grande Sicilia ha individuato in Mario Brancato la figura capace di unire tutte le forze del centrodestra in vista delle prossime amministrative a San Giovanni La Punta. Così in una nota il ... cataniatoday.it San Giovanni La Punta, Fratelli d’Italia candida Santo TrovatoSAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Santo Trovato alla carica di sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Una scelta che il partito ... livesicilia.it BLITZ ANTIDROGA A CATANIA: SMANTELLATA PIAZZA DI SPACCIO A SAN GIOVANNI GALERMO, 3 ARRESTI Controlli a tappeto della Polizia di Stato in tutti i quartieri cittadini per contrastare lo spaccio di droga: tre giovani sono stati arrestati nel rione San - facebook.com facebook Lippo di Benivieni 1296 1327 San Giovanni Battista in trono x.com