San Giovanni la Punta Brancato Onda | Campo larghissimo contro il dissesto finanziario

A meno di un mese dalle elezioni comunali, il Consiglio di San Giovanni La Punta si prepara a votare sulla proposta di dissesto finanziario, che potrebbe portare a conseguenze serie per le finanze del Comune. La situazione economica dell’ente locale si presenta ormai critica, con il rischio di un dissesto imminente. La discussione si concentra sulla gestione dei debiti e sulla stabilità futura dell’amministrazione comunale.

“San Giovanni La Punta si avvia verso una condizione di seria difficoltà finanziaria, con la procedura di dissesto pronta a essere votata in Consiglio comunale a meno di un mese dalle amministrative. Una situazione che conferma la necessità, da parte della politica locale, di una risposta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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