Elezioni a Cervia spunta la candidatura a sindaco di Enea Puntiroli | Responsabilità e nuova visione

Dopo il terremoto politico a Cervia, con le dimissioni di nove consiglieri di maggioranza e la decadenza del Consiglio, si apre ora una nuova fase. Oggi spunta la candidatura di Enea Puntiroli a sindaco. Lui promette responsabilità e una visione diversa per la città. La campagna elettorale si infiamma mentre il commissario Formiglio continua a gestire le pratiche amministrative in attesa di una svolta.

La candidatura del segretario della Lega a Cervia: "Siamo davanti a una svolta storica. In momenti come questo non servono attese o tatticismi" Dopo il terremoto politico dei giorni scorsi a Cervia, con le dimissioni in blocco di nove consiglieri comunali di maggioranza, la conseguente decadenza del Consiglio comunale e l'arrivo del commissario prefettizio Formiglio, si guarda al futuro della città, dopo il mandato dell'ex sindaco Missiroli, indagato dalla Procura per maltrattamenti alla moglie. E mentre il Pd pensa a ricostruire una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni che potrebbero tenersi in primavera, spunta dalle file del centrodestra un primo candidato sindaco: Enea Puntiroli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

