Elezioni Puntiroli Cervia Più propone un bonus nascita di 3mila euro per ogni bambino

Enea Puntiroli, candidato sindaco di Cervia Più, ha presentato un piano che prevede un bonus di 3.000 euro per ogni bambino nato in città. L’obiettivo è incentivare le giovani coppie a mettere su famiglia, affrontando le difficoltà che portano molte di loro a rinunciare o a lasciare Cervia. La proposta mira a rendere più semplice e sostenibile la scelta di avere figli nella comunità locale.

Il candidato sindaco a guida della lista civica: "Un segnale concreto per dire che ogni nuovo nato rappresenta una ricchezza per tutta la comunità" "Cervia deve diventare la città dove costruire una famiglia è possibile, sostenibile e naturale". Da qui parte il piano presentato da Enea Puntiroli, candidato sindaco della lista civica Cervia Più per incentivare le giovani coppie che spesso "rinunciano ad avere figli o sono costrette a lasciare la città perché affrontano problemi concreti: il costo della vita, la difficoltà di trovare una casa in affitto annuale, servizi insufficienti per conciliare lavoro e famiglia". "Il piano parte da una misura simbolo molto chiara - precisa Puntiroli - un bonus nascita di 3.