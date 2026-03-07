Elettra Lamborghini show a San Marino Song Contest lo spoiler sul futuro | Farò Canzonissima con Milly Carlucci

Elettra Lamborghini ha partecipato come ospite alla finale del San Marino Song Contest, dove si è esibita con il brano Voilà. Durante l'evento ha annunciato che in futuro prenderà parte a Canzonissima con Milly Carlucci. La cantante ha inoltre condiviso alcune anticipazioni sul suo prossimo progetto, lasciando intendere un coinvolgimento nel programma televisivo.

Elettra Lamborghini show alla finale di San Marino Song Contest. Tra l'esibizione con Voilà, le battute con Morgan e i "festini bilaterali" che la accompagnano da Sanremo 2026, la cantante si è lasciata andare a uno spoiler sul suo futuro in tv: sarà una concorrente di Canzonissima con Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Canzonissima, i primi nomi di Milly Carlucci per l’ultimo show dal Foro ItalicoIl palinsesto televisivo della prossima primavera è già infuocato.

