Effetto guerra sui nuovi residenti | raddoppiati gli iraniani a Milano continua l’esodo degli ucraini

A Milano, negli ultimi mesi, si è registrato un aumento significativo di residenti provenienti dall’Iran, con il numero che si è quasi raddoppiato. Contestualmente, l’esodo di cittadini ucraini verso la città continua senza sosta. Questi dati emergono dall’ultimo aggiornamento dell’anagrafe comunale, che mostra come le tensioni internazionali legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran abbiano avuto un impatto diretto sulla composizione della popolazione locale.

Milano, 11 aprile 2026 – L’ effetto della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha un immediato effetto nell’Anagrafe milanese: il r addoppio dei residenti a Milano provenienti dal Paese degli Ayatollah. Il dato fornito dal Comune indica che nel mese di marzo, il primo mese completo dopo lo scoppio del conflitto lo scorso 28 febbraio, gli iraniani che hanno chiesto e ottenuto la residenza nel capoluogo lombardo sono stati 71. Il doppio rispetto ai 35 registrati nel marzo del 2025, un anno fa. Meno significativi, almeno per ora, i dati anagrafici sui cittadini che hanno chiesto la residenza a Milano dai Paesi coinvolti o limitrofi all’area di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Effetto guerra sui nuovi residenti: raddoppiati gli iraniani a Milano, continua l’esodo degli ucraini Leggi anche: Militari ucraini in partenza per il golfo: aiuteranno gli Usa a neutralizzare i droni kamikaze iraniani Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iranianiHome > Esteri > Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iraniani Il presidente ucraino... Temi più discussi: Effetto guerra sui nuovi residenti: raddoppiati gli iraniani a Milano, continua l’esodo degli ucraini; Guerra Iran, allarme Bce: cosa succede a inflazione e crescita se conflitto va avanti, lo scenario; L’impatto sui mutui della guerra in Iran, i tassi rischiano un aumento; Effetto guerra sul turismo. Caro carburanti, l'effetto accise si riduce: ipotesi di nuovi interventi sui prezziIl pressing riguarda anche l'estensione dello sconto ad alcune categorie. Delle misure hanno beneficiato l'autotrasporto e la pesca. E' rimasto escluso il settore agricolo che ha iniziato un pressing ... rainews.it Effetto guerra: S&P dimezza la crescita del pil italiano allo 0,4%. L’Italia paga il conto più alto dell’EurozonaLa guerra all’Iran colpisce duramente l’Eurozona, la cui crescita è ora attesa all’1% (contro l’1,2% dell’ultima previsione). Ma è il Paese guidato da Meloni a subire l’impatto maggiore: crescita dime ... milanofinanza.it Campania, effetto guerra sulla mozzarella: "Aumenta il prezzo" - facebook.com facebook Grazie a Trump, il Cremlino respira. Un effetto della guerra all'Iran I prezzi del greggio russo sono a livelli altissimi, più alti di quelli raggiunti dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Una bella boccata d'ossigeno per Mosca, complicata solo dagli attacch x.com