Edilizia scolastica la Regione approva contratto con Cdp per 31 istituti | quelli nel Reggino

Durante l’ultima riunione di giunta, la Regione Calabria ha approvato uno schema di contratto di mutuo con Cassa depositi e prestiti. La cifra prevista servirà a finanziare interventi di edilizia scolastica per un totale di 31 istituti situati nel Reggino. La proposta è stata avanzata dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici e dall’assessore al Bilancio e Patrimonio. La firma del contratto permetterà di avviare i lavori di ristrutturazione e miglioramento degli edifici scolastici.

Nell’ultima riunione di giunta, su proposta del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso e dell’assessore al Bilancio e Patrimonio, Marcello Minenna, è stato approvato lo schema del contratto di mutuo della Regione Calabria con Cassa depositi e prestiti che consentirà il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Oltre 10 milioni per l'edilizia scolastica in Sicilia. Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di MessinaVia libera del governo Schifani a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola . Edilizia scolastica, un tavolo sui problemi negli istituti: "Tanti i danni causati dagli studenti"A palazzo Gentili incontro tra Consulta e amministrazione provinciale: nasce una cabina di regia. Temi più discussi: Edilizia Scolastica, la Giunta approva contratto con CDP per completamento interventi avviati con mutui BEI 2015-2016; Edilizia Scolastica, svolta per completare 14 scuole tra Cosenza e provincia (anche l'ITIS Monaco) - ELENCO; Palestre scolastiche aperte alle società sportive, approvata legge in Senato: non servirà l'ok dei Consigli d'istituto; Lembi (Pd): Regione intervenga dopo la fuga di monossido di carbonio nella palestra di San Giovanni in Persiceto. Edilizia Scolastica, svolta per completare 14 scuole tra Cosenza e provincia (anche l’ITIS Monaco) – ELENCO E INTERVENTIApprovato lo schema del contratto di mutuo della Regione con Cassa depositi e prestiti: 5,5 milioni di euro per completare egli interventi di edilizia scolastica con lavori antisismici ... quicosenza.it Edilizia scolastica - Finanziate 234 verifiche di vulnerabilità degli edificiSi comunica altresì che, nel secondo semestre 2024, è prevista la pubblicazione di un nuovo avviso destinato al finanziamento delle valutazioni della sicurezza. 06/11/2023 - Si pubblicano di seguito ... regione.campania.it Belpasso, petizione in tema edilizia scolastica Una petizione popolare è stata promossa da cittadini di Belpasso. Chiedono nuove scuole, la ristrutturazione di quelle esistenti e l’adozione di un piano organico di edilizia scolastica. Sentiamo una delle promotri - facebook.com facebook Imola, edilizia scolastica: sopralluogo del sindaco Panieri x.com