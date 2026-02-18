Edilizia scolastica un tavolo sui problemi negli istituti | Tanti i danni causati dagli studenti
La Consulta si è riunita con la Provincia per discutere dei numerosi danni riscontrati negli edifici scolastici della Tuscia, causati soprattutto dagli studenti. Durante l'incontro, è emerso che molte aule presentano crepe e danni strutturali evidenti, che richiedono interventi rapidi. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle soluzioni pratiche per migliorare le condizioni delle scuole.
A palazzo Gentili incontro tra Consulta e amministrazione provinciale: nasce una cabina di regia. Focus su bagni, palestre e ambienti considerate "inospitali" per le lezioni Edilizia scolastica, la Consulta incontra la Provincia per fare il punto sulla situazione degli istituti della Tuscia. Al tavolo hanno preso parte il presidente della Provincia Alessandro Romoli, il consigliere con delega all’edilizia scolastica Francesco Ciarlanti, il dirigente del settore tecnico Umbro Pasquini, i tecnici provinciali e rappresentanti degli studenti. Nel corso dell’incontro è stato ribadito come il patrimonio scolastico provinciale sia in larga parte datato e necessiti di interventi costanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Oltre 10 milioni per l'edilizia scolastica in Sicilia. Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di MessinaIl governo Schifani ha approvato undici nuovi interventi di riqualificazione edilizia in Sicilia, cinque dei quali riguardano scuole nella provincia di Messina.
Leggi anche: Edilizia scolastica, gli studenti consegnano dossier in ProvinciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scuole in Ppp: Valditara apre ai privati e l’Ance chiede una moratoria sullo stop Ue alla prelazione; Sicilia, stop alle scuole al freddo: arriva la cabina di regia e un pool di tecnici per salvare i fondi Pnrr e regionali; Viterbo, incontro tra provincia e consulta sul tema dell’edilizia scolastica; Edilizia scolastica: partenariato pubblico-privato strategico per il post-PNRR.
Edilizia scolastica, la Consulta studentesca in dialogo con la ProvinciaNewTuscia – VITERBO – Si è svolto nella sede della Provincia di Viterbo un incontro richiesto dalla Consulta provinciale studentesca e promosso dall’amministrazione per avviare un confronto diretto su ... newtuscia.it
Ance, Brancaccio: edilizia scolastica centrale, agire su ultimo miglio PnrrRoma, 12 feb. (askanews) - Edilizia scolastica centrale per la rigenerazione urbana e lo sviluppo del Paese, un tema che richiede l'intervento ... notizie.tiscali.it
All’appello mancano Nervi e Omar. Il maxi programma di edilizia scolastica coordinato dalla Provincia e finanziato con fondi Pnrr è quasi al termine. Completati i primi 8 cantieri ne restano ... facebook
Edilizia scolastica, via libera agli adeguamenti antincendio nelle scuole Vernazza a Sturla e IC Teglia x.com