Edilizia scolastica un tavolo sui problemi negli istituti | Tanti i danni causati dagli studenti

La Consulta si è riunita con la Provincia per discutere dei numerosi danni riscontrati negli edifici scolastici della Tuscia, causati soprattutto dagli studenti. Durante l'incontro, è emerso che molte aule presentano crepe e danni strutturali evidenti, che richiedono interventi rapidi. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle soluzioni pratiche per migliorare le condizioni delle scuole.

A palazzo Gentili incontro tra Consulta e amministrazione provinciale: nasce una cabina di regia. Focus su bagni, palestre e ambienti considerate "inospitali" per le lezioni Edilizia scolastica, la Consulta incontra la Provincia per fare il punto sulla situazione degli istituti della Tuscia. Al tavolo hanno preso parte il presidente della Provincia Alessandro Romoli, il consigliere con delega all’edilizia scolastica Francesco Ciarlanti, il dirigente del settore tecnico Umbro Pasquini, i tecnici provinciali e rappresentanti degli studenti. Nel corso dell’incontro è stato ribadito come il patrimonio scolastico provinciale sia in larga parte datato e necessiti di interventi costanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

