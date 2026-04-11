Ecco ’L’eredità svelata’ C’è l’asta dedicata al Maestro della Maremma

A Grosseto si avvicina un’asta dedicata a un artista della Maremma, un’occasione per mettere in vendita opere e reperti legati a questa figura. L’evento rappresenta un momento di rilievo per il mondo dell’arte e del collezionismo locale. La manifestazione è stata annunciata come un’occasione speciale per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale della zona.

GROSSETO Un evento d’arte unico nel suo genere si prepara ad aprire le porte del collezionismo e della memoria culturale maremmana. Oggi dalle 16.30 alle 19, la sala pegaso della Provincia di Grosseto ospiterà ’ L’Eredità Svelata ’, la prima asta monografica dedicata al maestro Nilo Bacherini, con una selezione di tredici opere scelte che ripercorrono le tappe salienti del suo straordinario percorso artistico. L’appuntamento non rappresenta soltanto un momento commerciale, ma un evento storico per la critica d’arte e per il collezionismo italiano. Per la prima volta, una selezione curata di opere di Bacherini – il ’ Maestro della Maremma ’ – viene proposta al pubblico in un’asta interamente dedicata alla sua figura e alla sua eredità artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco ’L’eredità svelata’ . C’è l’asta dedicata al Maestro della Maremma Maremma: l’anima dei butteri svelata tra foto e realtàVittoria Sardi, una giovane artista di Prato, ha dedicato il proprio percorso accademico alla figura dei butteri maremmani, trasformando la sua tesi... Leggi anche: L’eredità del Maestro: il grande piano al Bioparco Si parla di: Ecco ’L’eredità svelata’ . C’è l’asta dedicata al Maestro della Maremma. Ecco ’L’eredità svelata’ . C’è l’asta dedicata al Maestro della MaremmaGROSSETOUn evento d’arte unico nel suo genere si prepara ad aprire le porte del collezionismo e della memoria culturale maremmana. Oggi dalle 16.30 alle 19, la sala pegaso della Provincia di Grosseto ... lanazione.it L’eredità svelata: ecco la prima asta monografica dedicata a Nilo BacheriniNella sala Pegaso del palazzo della provincia di Grosseto L'eredità svelata, asta con le opere di Nilo Bacherini. grossetonotizie.com