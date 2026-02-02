L’eredità del Maestro | il grande piano al Bioparco

Questa domenica sera il Bioparco di Roma ospita un concerto speciale. Alessandro Marano si esibisce nella sala dei Lecci con il suo spettacolo “L’eredità del Maestro”. L’appuntamento è alle 18:30. Un evento che richiama appassionati di musica e curiosi, pronti ad ascoltare un grande pianista in un contesto insolito.

Cosa: Il concerto pianistico “L’eredità del Maestro” con Alessandro Marano. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 8 febbraio alle ore 18:30. Perché: Un viaggio musicale che esplora il legame profondo tra Haydn, Beethoven e Liszt, tra classicismo e romanticismo. La Capitale si prepara ad accogliere un appuntamento di alto profilo artistico che promette di tracciare un ponte sonoro tra le epoche d’oro della musica colta. Domenica 8 febbraio, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma diventerà la cornice di un evento intitolato L’eredità del Maestro, un progetto curato dalla Camera Musicale Romana che vede protagonista il pianista Alessandro Marano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

L'Italia piange la perdita di un importante maestro del panorama culturale e artistico.

Nell'anno del Giubileo della Speranza, si celebra l'eredità del maestro Andrea Sala attraverso una mostra dedicata ai suoi capolavori.

