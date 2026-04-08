Nella classifica sulla reputazione delle grandi aziende vince ancora Lego Barilla balza al nono posto ed è la prima al mondo nel settore alimentare

Nella classifica sulla reputazione delle grandi aziende, Lego si conferma al primo posto, mantenendo la posizione di leader. La società alimentare ha invece scalato diverse posizioni, arrivando al nono posto e posizionandosi come la migliore nel settore alimentare. Negli ultimi anni, il giudizio sulle aziende si basa sempre meno sulle iniziative di comunicazione e più sulle opinioni di community, dipendenti e creatori di contenuti, con l’intelligenza artificiale che gioca un ruolo crescente in questo processo.

La reputazione delle aziende non è più nelle mani delle aziende. Non bastano più campagne pubblicitarie, comunicati stampa o strategie di marketing: oggi a decidere chi sale e chi crolla sono le community, i dipendenti, i creator e – sempre più – anche l’intelligenza artificiale. È questo il cambio di paradigma che emerge dal Global RepTrak 100 del 2026, uno dei report più influenti al mondo sulla reputazione aziendale. La novità di quest’anno è che la reputazione non è più costruita in modo verticale ma orizzontale. « La reputazione è ora co-costruita », si legge nel report, che anche quest’anno incorona al primo posto Lego. La società dei... 🔗 Leggi su Open.online Barilla prima azienda al mondo per reputazione nel settore alimentarePer il terzo anno consecutivo, Barilla è stata eletta azienda numero 1 al mondo per reputazione nel settore alimentare. Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione e conquista il 9° posto nella classifica generaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto...