A Cupra Marittima si conclude con successo l'edizione di Tipicità, evento dedicato alle eccellenze locali. La manifestazione ha messo in mostra prodotti, tradizioni e personaggi del territorio, attirando visitatori e operatori del settore. La città si riconosce nei protagonisti e nelle specialità presentate, che hanno catturato l'attenzione di chi è passato a visitare l'evento.

E’ calato il sipario su ‘ Tipicità ’ e Cupra Marittima si gode il momento magico grazie al suo territorio e ai suoi personaggi. All’interno del biodistretto, di cui Cupra fa parte, vi è stato il prezioso contributo del panificatore Settimio Tassotti, già campione del mondo dei panificatori, noto a livello europeo, per il suo impegno nella realizzazione di prodotti di alta qualità. Tassotti ha relazionato sul ‘ Miscuglio d’Aleppo ’ un insieme di grani particolari prodotti dall’azienda agricola biologica ‘Malavolta’ di Massignano, che Tassotti impiega con lievito madre in purezza per la realizzazione del pane e prodotti dolciari. "In occasione di Tipicità ho presentato i Canducci con l’ anice verde di Castignano – racconta Settimio Tassotti – Poi ho presentato il dolce di Cupra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le eccellenze locali in vetrina a Tipicità: "Territorio valorizzato"

Articoli correlati

Tipicità Festival ai nastri di partenza: le Marche in vetrina al Fermo Forum tra sapori del mondo e innovazioneLa 34ª edizione della rassegna vede la partecipazione di 200 espositori e delegazioni da 4 continenti per celebrare eccellenze locali, benessere e...

Natale a km zero, a Padova cresce la scelta delle tipicità localiSecondo Coldiretti, in città e in provincia cresce la scelta di prodotti agroalimentari locali per le feste: aumentano presenze nei mercati, spesa...

Fuggi dalla città! San Giovanni Bianco è la soluzione

Altri aggiornamenti su Le eccellenze locali in vetrina a...

Temi più discussi: Le eccellenze locali in vetrina a Tipicità: Territorio valorizzato; Sarnano gioca in casa a Tipicità: in vetrina eccellenze locali e tradizioni; Tipicità Festival 2026, presentata in Regione la trentaquattresima edizione della manifestazione che racconta le Marche di qualità; Dal Giappone al Marocco nelle Marche d’eccellenza: Tipicità accende il gusto.

Tipicità Festival 2026, al Fermo Forum tre giorni dedicati alle eccellenze delle MarcheLa manifestazione dedicata a gusto, artigianato e territori torna con incontri, ospiti e confronto internazionale tra imprese, università e istituzioni ... lanuovariviera.it

Dal Giappone al Marocco nelle Marche d’eccellenza: Tipicità accende il gustoANCONA «Un appuntamento che supera la logica dei campanili: qui le Marche riescono ad unirsi. Ed è già questo un ... msn.com

A Tipicità presentato 'Pappa Fish', il pesce fresco nelle scuole di Fermo. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento da 20mila euro per le mense #ANSA x.com

Tvrs. . Fermo: Tipicità 2026, agricoltori di oggi e di domani, spazio ai giovani #tvrs #tipicità #fermo #marche #agricolturaitaliana - facebook.com facebook