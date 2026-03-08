Il Brindisi Fc vince anche in casa del Taurisano | Bisceglie sempre a -5

Il Brindisi Fc ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva battendo il Taurisano in trasferta. La squadra ha raggiunto così la dodicesima vittoria nelle ultime tredici partite, mantenendo saldo il vantaggio sul Bisceglie, che rimane a -5 punti in classifica. La partita si è giocata a Ugento, con il risultato che si è concluso a favore del Brindisi.

BRINDISI - Il Brindisi Fc conquista la sesta vittoria consecutiva, nonché la dodicesima nelle ultime tredici giornate, a Ugento, in casa del Taurisano. I biancazzurri hanno difeso la vetta del campionato di Eccellenza dagli assalti del Bisceglie, grazie alle reti messe a segno da Caputo al 29' e da Gori al 70'. A sei giornate dalla fine del torneo (oggi si è disputata la 33esima giornata, ma la 32esima è da recuperare) la squadra di mister Ciullo mantiene 5 punti di vantaggio sui neroazzurri, che però hanno disputato una gara in meno. Ad eccezione di un buon quarto d'ora iniziale da parte dei salentini, in lotta per la salvezza, il Brindisi ha sempre avuto la partita in mano.