Ostuni sfida Brindisi | Pomes punta su 9.3 mln € per strade

Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, ha deciso di investire 9,3 milioni di euro per migliorare le strade della zona, puntando a rafforzare i collegamenti con Brindisi. La sua proposta mira a rendere più sicuri e più efficienti i percorsi principali, coinvolgendo anche le comunità locali. La candidatura di Pomes alle elezioni provinciali del 15 marzo rappresenta una sfida diretta alla città capoluogo, con l’obiettivo di portare vantaggi concreti alla provincia. La campagna elettorale entra nel vivo.

Ostuni al Centro: Angelo Pomes Sostiene la Sfida per la Provincia di Brindisi. Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è il candidato sostenuto dal Partito Democratico alla presidenza della Provincia di Brindisi, in vista delle elezioni del 15 marzo. La decisione, emersa da un accordo tra i sindaci della maggioranza uscente, lo vedrà confrontarsi con il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, in una competizione che definirà le priorità per lo sviluppo del territorio. Un Fronte Unito per la Continuità Amministrativa. La candidatura di Pomes è nata da un confronto tra le forze civiche e politiche che attualmente sostengono la maggioranza in consiglio provinciale.

