Eccellenza K Sport favorito ma non sarà facile giocare a Matelica

Nel penultimo turno di campionato di Eccellenza, l’allenatore ha commentato la situazione della squadra, affermando che il K Sport ha buone possibilità di approdare in Serie D. Ha anche sottolineato che la Fermana continuerà a lottare per le sue posizioni in classifica. La partita contro il Matelica si preannuncia difficile, ma la squadra si prepara con determinazione.

Il terzultimo turno di Eccellenza è presentato dall’allenatore Luigi Giandomenico. "Quest’anno – dice – penso che il K Sport possa centrare la D, anche se la Fermana non mollerà. Sotto è una situazione molto combattuta dove può succedere di tutto". Chiesanuova-Fermignanese: "Il Chiesanuova deve vincere per evitare guai e sarà motivatissimo: 1". Civitanovese-Jesina: "In casa i rossoblù accusano delle difficoltà e di fronte hanno una buona squadra come la Jesina: X". Urbino-Fabriano Cerreto: "Partita complicata, l’ Urbino è favorito ma non escludo il pareggio". Matelica-K Sport: "Sulla carta direi 2, ma giocare a Matelica non è semplice per nessuno per cui la partita potrebbe finire anche in parità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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