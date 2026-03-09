Palladino | Atalanta sarà una notte magica Bayern favorito ma tutto è possibile

Il tecnico dell’Atalanta ha dichiarato che la partita contro il Bayern Monaco sarà una notte speciale, definendola un sogno raggiungere gli ottavi di finale. Ha aggiunto che la sfida sarà molto difficile, ma che tutto può succedere nonostante il Bayern sia considerato favorito. La squadra bergamasca si prepara quindi a un incontro che si preannuncia emozionante e complesso.

Una serata di gala, conquistata e meritata, per tutto il popolo bergamasco. Una serata che la società ricorderà con piacere infinito. "Sarà magica, è un sogno per noi essere negli ottavi contro il Bayern – ha detto Raffaele Palladino -. Un sogno da vivere a occhi aperti. Affrontiamo una delle migliori al mondo, la più in forma nei top 5 campionati. Vogliamo goderci la serata. Mi aspetto una partita difficilissima, è una squadra molto forte, è completa in tutti i reparti". E poi: "Mi aspetto una bellissima partita, non vedo l'ora di guardare i miei in campo, ci vuole coraggio e attenzione ai dettagli. Loro partono favoriti, hanno più esperienza, ma tutto è possibile, non vogliamo porci limiti.